Суд оставил без рассмотрения иск пророссийской журналистки против блогера и волонтера Игоря Лаченкова

https://racurs.ua/n199256-sud-ostavil-bez-rassmotreniya-isk-prorossiyskoy-jurnalistki-protiv-blogera-i-volontera-igorya.html

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Суд залишив без розгляду позов журналістки проросійського та забороненого в Україні видання «Страна» Світлани Крюкової проти блогера та волонтера Ігоря Лаченкова. Вона стверджувала, що він посягнув на її честь.

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Крім того, судді повернули без розгляду позов Крюкової до адвоката Євгена Проніна.

А от позов Крюкової до бойового офіцера Романа Сініцина призначено до розгляду у Печерському суді 30 жовтня на 11.30.

Адвокат Крюкової Олексій Шевчук раніше обіцяв, що судовий процес буде цікавим, а також передав «вітання усім, хто називав жінку-журналіста негативними висловами».

Крюкова — проросійська журналістка, яка в період із 2016 року до 2022 року була заступницею головного редактора видання «Страна». У 2017 році вона вносила заставу за засновника цього видання Ігоря Гужву, якого судили за вимагання й отримання 10 тисяч доларів в одного з політиків за те, щоб на сайті видання не розмістили компромат на нього.

За даними руху «Чесно», Крюкова поширювала фейки про примусову українізацію та штрафування за спілкування російською мовою, а інформацію про можливий напад росії на Україну напередодні повномасштабного вторгнення вона називала «дезінформацією англосаксів».

У 2022 році видання «Страна» потрапило під санкції РНБО. Сама ж Крюкова у липні 2024-го оголосила, що призупиняє журналістську діяльність, оскільки йде в декрет.