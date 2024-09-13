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Суд залишив без розгляду позов проросійської журналістки проти блогера та волонтера Ігоря Лаченкова

Суд залишив без розгляду позов проросійської журналістки проти блогера та волонтера Ігоря Лаченкова

13 вер 2024, 15:07
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Суд залишив без розгляду позов журналістки проросійського та забороненого в Україні видання «Страна» Світлани Крюкової проти блогера та волонтера Ігоря Лаченкова. Вона стверджувала, що він посягнув на її честь.


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Крім того, судді повернули без розгляду позов Крюкової до адвоката Євгена Проніна.

А от позов Крюкової до бойового офіцера Романа Сініцина призначено до розгляду у Печерському суді 30 жовтня на 11.30.

Адвокат Крюкової Олексій Шевчук раніше обіцяв, що судовий процес буде цікавим, а також передав «вітання усім, хто називав жінку-журналіста негативними висловами».

Крюкова — проросійська журналістка, яка в період із 2016 року до 2022 року була заступницею головного редактора видання «Страна». У 2017 році вона вносила заставу за засновника цього видання Ігоря Гужву, якого судили за вимагання й отримання 10 тисяч доларів в одного з політиків за те, щоб на сайті видання не розмістили компромат на нього.

За даними руху «Чесно», Крюкова поширювала фейки про примусову українізацію та штрафування за спілкування російською мовою, а інформацію про можливий напад росії на Україну напередодні повномасштабного вторгнення вона називала «дезінформацією англосаксів».

У 2022 році видання «Страна» потрапило під санкції РНБО. Сама ж Крюкова у липні 2024-го оголосила, що призупиняє журналістську діяльність, оскільки йде в декрет.

Джерело: Ракурс


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