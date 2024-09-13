Виновника наиболее массового вымирания в истории установили ученые

Ученые установили виновника Пермского массового вымирания, фото:

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Значне потепління океану, спричинене Ель-Ніньйо, стало ключовим фактором найбільшого вимирання життя на планеті Земля — Пермсько-Тріасового — котре сталося близько 252 млн років тому.

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Про це свідчать результати нового дослідження міжнародної групи учених, повідомляє прес-служба Бристольського університету (Велика Британія).

Зазначається, що вчені вже давно пов’язують це масове вимирання з потужними виверженнями вулканів на території сучасного Сибіру:

викиди вуглекислого газу, що утворилися внаслідок цього, швидко прискорили потепління клімату, що призвело до повсюдної стагнації та колапсу морських і наземних екосистем;

але що змусило життя на суші, включно з рослинами і зазвичай стійкими до вимирань комахами, постраждати так само сильно, залишалося загадкою.

Потепління клімату саме по собі не може спричинити такі руйнівні вимирання, оскільки, як ми бачимо сьогодні, коли тропіки стають занадто спекотними, види мігрують до більш прохолодних, високих широт, — наголошують дослідники.

Наше дослідження показало, що збільшення викидів парникових газів не лише робить більшу частину планети теплішою, але й збільшує мінливість погоди та клімату, роблячи його ще більш «диким» і складним для виживання, — додають учені.

За словами учених, Пермсько-Тріасова катастрофа показує, що проблема глобального потепління полягає не лише в тому, що стає нестерпно спекотно, а й у тому, що умови різко змінюються протягом десятиліть.

Більшість живих організмів не змогли пристосуватися до цих умов, але, на щастя, дехто вижив, і без цього ми б не були тут сьогодні. Це був майже, але не зовсім, кінець життя на Земл", — наголошують дослідники.

Масштаби пермсько-тріасового потепління були виявлені шляхом вивчення ізотопів кисню у скам’янілому матеріалі зубів крихітних вимерлих плаваючих організмів, які називаються конодонтами.

Вивчаючи температурні записи конодонтів з усього світу, дослідники, використавши новаторське кліматичне моделювання для оцінки отриманих результатів, змогли продемонструвати значне падіння температурних градієнтів у низьких і середніх широтах.

По суті, скрізь стало занадто спекотно. Зміни, відповідальні за виявлені кліматичні моделі, були глибокими, оскільки події Ель-Ніньйо були набагато інтенсивнішими і тривалішими, ніж ті, які ми спостерігаємо сьогодні. Види просто не були пристосовані до адаптації чи еволюції достатньо швидко, — наголошують дослідники.

Останніми роками явища Ель-Ніньйо спричинили значні зміни в характері опадів і температурі. Наприклад:

екстремальні погодні умови, що спричинили північноамериканську спеку в червні 2024 року, коли температура була приблизно на 15 °C вищою за норму;

2023−2024 роки також були одними з найспекотніших за всю історію спостережень у всьому світі через сильний Ель-Ніньйо в Тихому океані, який ще більше посилився через збільшення викидів CO2, спричинених діяльністю людини, що призвело до катастрофічної посухи та пожеж по всьому світу.

На щастя, такі події досі тривали лише один-два роки поспіль. Під час Пермсько-Тріасової кризи Ель-Ніньйо тривав набагато довше, що призвело до десятиліття широкомасштабної посухи, за якою послідували роки повеней. По суті, клімат був нестабільним, і це дуже ускладнює адаптацію будь-якого виду, — наголошують дослідники.

Результати кліматичного моделювання також допомагають пояснити велику кількість деревного вугілля, знайденого в шарах гірських порід того часу.

Лісові пожежі стають дуже поширеним явищем, якщо у вас посушливий клімат. Планета застрягла в кризовому стані, коли земля горіла, а океани застоювалися. Сховатися було ніде, — зазначають учені.

Дослідники помітили, що протягом всієї історії Землі відбувалося багато вулканічних подій, подібних до сибірських, і багато з них спричинили вимирання, але жодна з них не призвела до кризи такого масштабу, як пермсько-тріасова подія.

Вони виявили, що пермсько-тріасове вимирання було настільки відмінним, тому що ці великі Ель-Ніньйо створили позитивний зворотній зв’язок з кліматом:

неймовірно теплі умови, починаючи з тропіків і далі, мали наслідком подальше відмирання рослинності;

рослини необхідні для видалення CO2 з атмосфери, а також є основою харчової мережі, і якщо вони гинуть, то гине один з механізмів Землі, який зупиняє накопичення CO2 в атмосфері в результаті триваючого вулканізму.

Це також допомагає пояснити загадку Пермсько-Тріасового масового вимирання, згідно з якою вимирання на суші відбулося за десятки тисяч років до вимирання в океанах.

Хоча океани спочатку були захищені від підвищення температури, мега-Ель-Ніньйо призвело до того, що температура на суші перевищила температурну толерантність більшості видів настільки швидко, що вони не змогли вчасно адаптуватися, — наголошують учені. — Вижити могли лише ті види, які могли швидко мігрувати, а таких рослин і тварин було небагато.

Втім, масові вимирання, хоч і рідкісні, є «серцебиттям» природної системи Землі, що перезапускає життя та еволюцію різними шляхами.