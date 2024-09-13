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Последствия российского авиаудара по Сумщине, фото: ГСЧС

На Сумщине ликвидировали пожары, вызванные российским авиаударом (ФОТО, ВИДЕО)

13 сен 2024, 18:44
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На Сумщині рятувальники ліквідували пожежі, які виникли внаслідок російського авіаційного удару по цивільній інфраструктурі Ямпільської громади.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу:

  • загинули дві людини;
  • ще шість людей отримали поранення, серед них одна дитина;
  • пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, лікарня, горіли транспортні засоби.

Вогнеборці одночасно працювали над гасінням двох осередків горіння, які вдалось оперативно ліквідувати та запобігти подальшому поширенню полум’я, — зазначають у ДСНС.

Наслідки російського авіаудару по Сумщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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