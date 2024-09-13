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Наслідки російського авіаудару по Сумщині, фото: ДСНС
На Сумщині ліквідували пожежі, спричинені російським авіаударом (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n199262-na-sumschyni-likviduvaly-pojeji-sprychyneni-rosiyskym-aviaudarom-foto-video.htmlРакурс
На Сумщині рятувальники ліквідували пожежі, які виникли внаслідок російського авіаційного удару по цивільній інфраструктурі Ямпільської громади.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу:
- загинули дві людини;
- ще шість людей отримали поранення, серед них одна дитина;
- пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, лікарня, горіли транспортні засоби.
Вогнеборці одночасно працювали над гасінням двох осередків горіння, які вдалось оперативно ліквідувати та запобігти подальшому поширенню полум’я, — зазначають у ДСНС.
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