Наслідки російського авіаудару по Сумщині, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n199262-na-sumschyni-likviduvaly-pojeji-sprychyneni-rosiyskym-aviaudarom-foto-video.html

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На Сумщині рятувальники ліквідували пожежі, які виникли внаслідок російського авіаційного удару по цивільній інфраструктурі Ямпільської громади.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу:

загинули дві людини;

ще шість людей отримали поранення, серед них одна дитина;

пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, лікарня, горіли транспортні засоби.