В Украине 14 сентября не прогнозируют отключения электроэнергии, фото:

https://racurs.ua/n199263-otklucheniy-energii-14-sentyabrya-ne-prognoziruut-ukrenergo.html

Ракурс

В Україні на завтра, 14 вересня, не прогнозують відключень електроенергії.

.

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Завтра, 14 вересня, заходи обмеження не прогнозуються, — зазначили у компанії.

Водночас українців закликають користуватися потужними електроприладами у години найвищої сонячної активності — з 10.00 до 16.00.

Сьогодні вранці прес-служба «Укренерго» повідомляла, що споживання електроенергії в Україні відповідає сезонним показникам — станом на 9.30 його рівень був на 2,1% меншим, ніж в цей же час минулої доби, 12 вересня.