Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украине 14 сентября не прогнозируют отключения электроэнергии, фото:

Отключений энергии 14 сентября не прогнозируют — Укрэнерго

13 сен 2024, 19:05
999

В Україні на завтра, 14 вересня, не прогнозують відключень електроенергії.


.

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Завтра, 14 вересня, заходи обмеження не прогнозуються, — зазначили у компанії.

Водночас українців закликають користуватися потужними електроприладами у години найвищої сонячної активності — з 10.00 до 16.00.

Сьогодні вранці прес-служба «Укренерго» повідомляла, що споживання електроенергії в Україні відповідає сезонним показникам — станом на 9.30 його рівень був на 2,1% меншим, ніж в цей же час минулої доби, 12 вересня.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров