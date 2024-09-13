Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
В Украине 14 сентября не прогнозируют отключения электроэнергии, фото:
Отключений энергии 14 сентября не прогнозируют — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n199263-otklucheniy-energii-14-sentyabrya-ne-prognoziruut-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні на завтра, 14 вересня, не прогнозують відключень електроенергії.
.
Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Завтра, 14 вересня, заходи обмеження не прогнозуються, — зазначили у компанії.
Водночас українців закликають користуватися потужними електроприладами у години найвищої сонячної активності — з 10.00 до 16.00.
Сьогодні вранці прес-служба «Укренерго» повідомляла, що споживання електроенергії в Україні відповідає сезонним показникам — станом на 9.30 його рівень був на 2,1% меншим, ніж в цей же час минулої доби, 12 вересня.
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...