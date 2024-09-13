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Ракурс
В Україні 14 вересня не прогнозують відключень електроенергії, фото:

Відключень енергії 14 вересня не прогнозують — Укренерго

13 вер 2024, 19:05
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В Україні на завтра, 14 вересня, не прогнозують відключень електроенергії.


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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Завтра, 14 вересня, заходи обмеження не прогнозуються, — зазначили у компанії.

Водночас українців закликають користуватися потужними електроприладами у години найвищої сонячної активності — з 10.00 до 16.00.

Сьогодні вранці прес-служба «Укренерго» повідомляла, що споживання електроенергії в Україні відповідає сезонним показникам — станом на 9.30 його рівень був на 2,1% меншим, ніж в цей же час минулої доби, 12 вересня.

Джерело: Ракурс


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