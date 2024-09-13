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В Україні 14 вересня не прогнозують відключень електроенергії, фото:
Відключень енергії 14 вересня не прогнозують — Укренергоhttps://racurs.ua/ua/n199263-vidkluchen-energiyi-14-veresnya-ne-prognozuut-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні на завтра, 14 вересня, не прогнозують відключень електроенергії.
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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Завтра, 14 вересня, заходи обмеження не прогнозуються, — зазначили у компанії.
Водночас українців закликають користуватися потужними електроприладами у години найвищої сонячної активності — з 10.00 до 16.00.
Сьогодні вранці прес-служба «Укренерго» повідомляла, що споживання електроенергії в Україні відповідає сезонним показникам — станом на 9.30 його рівень був на 2,1% меншим, ніж в цей же час минулої доби, 12 вересня.
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