Захисники України з 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго у своєму Telegram-каналі опублікували відео з «полями російської смерті» на Луганщині.

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На ньому показані тіла російських загарбників, котрі намагалися дійти до українських позицій.

Військові наголошують, що шалені втрати, яких зазнає противник, вже давно зупинили б будь-яку іншу країну у світі.

Втім, російське командування продовжує безперервно кидати в бій найдешевший ресурс, що в них є - тимчасово живих іванушек, які підуть на штурм просто по тілах своїх попередників. Вони так само будуть знищені — на кілька метрів ближче чи дальше. А поля російської смерті лише розростатимуться, — наголошують захисники України.