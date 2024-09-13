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Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
«Поля российской смерти» в Луганской области показали защитники Украины (ВИДЕО)https://racurs.ua/n199267-polya-rossiyskoy-smerti-v-luganskoy-oblasti-pokazali-zaschitniki-ukrainy-video.htmlРакурс
Захисники України з 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго у своєму Telegram-каналі опублікували відео з «полями російської смерті» на Луганщині.
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На ньому показані тіла російських загарбників, котрі намагалися дійти до українських позицій.
Військові наголошують, що шалені втрати, яких зазнає противник, вже давно зупинили б будь-яку іншу країну у світі.
Втім, російське командування продовжує безперервно кидати в бій найдешевший ресурс, що в них є - тимчасово живих іванушек, які підуть на штурм просто по тілах своїх попередників. Вони так само будуть знищені — на кілька метрів ближче чи дальше. А поля російської смерті лише розростатимуться, — наголошують захисники України.
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