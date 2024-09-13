Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російських загарбників, скріншот відео
«Поля російської смерті» на Луганщині показали захисники України (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n199267-polya-rosiyskoyi-smerti-na-luganschyni-pokazaly-zahysnyky-ukrayiny-video.htmlРакурс
Захисники України з 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго у своєму Telegram-каналі опублікували відео з «полями російської смерті» на Луганщині.
.
На ньому показані тіла російських загарбників, котрі намагалися дійти до українських позицій.
Військові наголошують, що шалені втрати, яких зазнає противник, вже давно зупинили б будь-яку іншу країну у світі.
Втім, російське командування продовжує безперервно кидати в бій найдешевший ресурс, що в них є - тимчасово живих іванушек, які підуть на штурм просто по тілах своїх попередників. Вони так само будуть знищені — на кілька метрів ближче чи дальше. А поля російської смерті лише розростатимуться, — наголошують захисники України.
Читайте також
Адвокати, будьте пильними, або Наступ на бізнес і свавільні арешти земельних ділянок
Активи окуповано і розтягнуто росіянами. Україні байдуже: брав кредит — поверни
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...