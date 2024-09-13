Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n199267-polya-rosiyskoyi-smerti-na-luganschyni-pokazaly-zahysnyky-ukrayiny-video.html

Ракурс

Захисники України з 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго у своєму Telegram-каналі опублікували відео з «полями російської смерті» на Луганщині.

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На ньому показані тіла російських загарбників, котрі намагалися дійти до українських позицій.

Військові наголошують, що шалені втрати, яких зазнає противник, вже давно зупинили б будь-яку іншу країну у світі.