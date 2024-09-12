Український дрон-дракон випалив цілу посадку з окупантами. Фото:

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Ракурс

Новий термітний дрон-дракон знову використали проти російських окупантів українські військові.

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Так, у Харківській області бійці 3-ї штурмової бригади ЗСУ використали проти росіян смертельний безпілотник. БпЛА атакував лісосмугу на Харківському напрямку та засипав її вогнем. Таким чином він нищив росіян, які ховалися між деревами. Про це 3-я ОШБр 12 вересня повідомила у Telegram.

Це ноу-хау у стилі лихого Вʼєтнаму. Публікуємо перші кадри від Третьої штурмової — застосування проти росіян на Харківщині нового виду БпЛА. Пахне як лакі страйк, як пекуча помста і як добре засмалена ворожа піхота, — йдеться у повідомленні.

Військові наголосили, що новий безпілотник випалює посадки з росіянами «на раз».

У Третій штурмовій додали, що ця новинка у сфері дронів розпорошує запальну суміш і здатна знищити повністю ворожі позиції, склади БК та всю зайняту окупантами «зеленку».

Нагадаємо, на початку серпня 108-а окрема бригада територіальної оборони України вперше показала роботу безпілотника, який зблизька розкидає над противником запальні боєприпаси. Такий FPV-дрон не скидає гранати і не летить у ціль із зарядом вибухівки, а розсипає над позиціями російських військових терміт — суміш гранул оксиду заліза, що горять.