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Російські загарбники сьогодні, 13 вересня, завдали ракетного удару по місту Охтирка на Сумщині.
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Наразі аварійні роботи на місці удару вже завершено. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що російським ударом було пошкоджено:
- багатоповерхівку;
- господарчі споруди;
- автомобілі;
- будівлі підприємства.
Рятувальники оперативно прибули на місце, обстежили територію та допомогли місцевим жителям. Тимчасово відновлено 97 вікон. Аварійні роботи завершено, — розповіли у відомстві.
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