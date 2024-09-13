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Последствия российского ракетного удара 13 сентября по Сумской области, фото: ГСЧС

В Сумской области ликвидировали последствия российского ракетного удара (ВИДЕО)

13 сен 2024, 21:58
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Російські загарбники сьогодні, 13 вересня, завдали ракетного удару по місту Охтирка на Сумщині.


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Наразі аварійні роботи на місці удару вже завершено. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що російським ударом було пошкоджено:

  • багатоповерхівку;
  • господарчі споруди;
  • автомобілі;
  • будівлі підприємства.

Рятувальники оперативно прибули на місце, обстежили територію та допомогли місцевим жителям. Тимчасово відновлено 97 вікон. Аварійні роботи завершено, — розповіли у відомстві.

Источник: Ракурс


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