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Ракурс
Наслідки російського ракетного удару 13 вересня по Сумщині, фото: ДСНС

На Сумщині ліквідували наслідки російського ракетного удару (ВІДЕО)

13 вер 2024, 21:58
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Російські загарбники сьогодні, 13 вересня, завдали ракетного удару по місту Охтирка на Сумщині.


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Наразі аварійні роботи на місці удару вже завершено. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що російським ударом було пошкоджено:

  • багатоповерхівку;
  • господарчі споруди;
  • автомобілі;
  • будівлі підприємства.

Рятувальники оперативно прибули на місце, обстежили територію та допомогли місцевим жителям. Тимчасово відновлено 97 вікон. Аварійні роботи завершено, — розповіли у відомстві.

Джерело: Ракурс


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