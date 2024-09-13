Наслідки російського ракетного удару 13 вересня по Сумщині, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n199269-na-sumschyni-likviduvaly-naslidky-rosiyskogo-raketnogo-udaru-video.html

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Російські загарбники сьогодні, 13 вересня, завдали ракетного удару по місту Охтирка на Сумщині.

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Наразі аварійні роботи на місці удару вже завершено. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що російським ударом було пошкоджено:

багатоповерхівку;

господарчі споруди;

автомобілі;

будівлі підприємства.