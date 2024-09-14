На фронте в Украине в сутки произошло 138 боев. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n199276-na-fronte-za-sutki-proizoshlo-138-boev-samym-aktivnym-bylo-kurahovskoe-napravlenie.html

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Бойові дії на фронті в Україні не припиняються — минулої доби було 138 боєзіткнень.

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Найактивніше ворог наступав на Курахівському напрямку. Там Сили оборони відбили 43 атаки. Ще 28 російських штурмів було зупинено на Покровському напрямку, а 24 — на Лиманському. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

А на Времівському напрямку ворог здійснив 10 штурмів поблизу Катеринівки, Вугледару та Золотої Ниви. На Куп’янському напрямку українські оборонці зупинили 11 атак противника. Три атаки ЗСУ відбили на Сіверському напрямку, чотири — на Краматорському, шість — на Торецькому. На Придніпровському українські військові відбили п’ять атак.

Також у Генштабі поінформували, що вчора рф втратила на полі бою 1 тис. 210 військових, три танки та 25 артилерійських систем.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 14 вересня 2024 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 632 тис. 630 (+1 тис. 210) осіб;

танків — 8 тис. 674 (+3) од;

бойових броньованих машин — 17 тис. 43 (+40) од;

артилерійських систем — 18 тис. 86 (+25) од;

РСЗВ — 1 тис. 186 (+1) од,

засоби ППО — 946 (+1) од,

літаків — 369 (+0) од,

гелікоптерів — 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 15 тис. 149 (+36),

крилаті ракети — 2 тис. 591 (+0),

кораблі /катери — 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 24 тис. 631 (+71) од,

спеціальна техніка — 3 тис. 84 (+13).

Нагадаємо, днями російські окупанти дещо змінили напрямок штурмів. Зокрема, 12 вересня ворог найчастіше атакував дві ділянки фронту — Курахівський та Покровський напрямки. Там відбулося 60 та 36 штурмів відповідно.