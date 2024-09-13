На фронті за добу відбулися 143 бої - критичний напрямок штурмів рф змінився

https://racurs.ua/ua/n199242-na-fronti-za-dobu-vidbulysya-143-boyi-krytychnyy-napryamok-shturmiv-rf-zminyvsya-karta.html

Ракурс

На фронті впродовж минулої доби зафіксовано 143 бойові зіткнення. Найчастіше російські війська атакували дві ділянки фронту.

.

На Курахівському напрямку українські позиції штурмували понад 60 разів, повідомили у Генштабі ЗСУ. Найбільше в районах села Костянтинівка та Георгіївка. На Покровському напрямку — атакували 36 разів. Штурми сконцентрували біля Гродівки та Новогродівки, повідомили у Генштабі.

Водночас триває Курська операція ЗСУ. Речник Пентагону генерал Райдер назвав контрнаступальні дії росіян у Курській області «незначною спробою».

Експерти ISW вказують на незначні просування російських військ у Курській області в районах, які Сили оборони контролюють не повністю.

В огляді додають, що росіяни зіткнуться з більшими труднощами при подальших спробах контратак у підконтрольних українським силам районах.

За минулу добу росія на фронті втратила ще 1 220 військових убитими та пораненими. Сили оборони України знищили 18 танків, 48 бойових броньованих машин і 52 артилерійські системи.