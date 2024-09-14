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Ракурс
На фронті в Україні за добу відбулося 138 боїв. Фото: Генштаб

На фронті за добу відбулося 138 боїв — найактивнішим був Курахівський напрямок

14 вер 2024, 10:21
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Бойові дії на фронті в Україні не припиняються — минулої доби було 138 боєзіткнень.


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Найактивніше ворог наступав на Курахівському напрямку. Там Сили оборони відбили 43 атаки. Ще 28 російських штурмів було зупинено на Покровському напрямку, а 24 — на Лиманському. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

А на Времівському напрямку ворог здійснив 10 штурмів поблизу Катеринівки, Вугледару та Золотої Ниви. На Куп’янському напрямку українські оборонці зупинили 11 атак противника. Три атаки ЗСУ відбили на Сіверському напрямку, чотири — на Краматорському, шість — на Торецькому. На Придніпровському українські військові відбили п’ять атак.

Також у Генштабі поінформували, що вчора рф втратила на полі бою 1 тис. 210 військових, три танки та 25 артилерійських систем.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 14 вересня 2024 року орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 632 тис. 630 (+1 тис. 210) осіб;
  • танків — 8 тис. 674 (+3) од;
  • бойових броньованих машин — 17 тис. 43 (+40) од;
  • артилерійських систем — 18 тис. 86 (+25) од;
  • РСЗВ — 1 тис. 186 (+1) од,
  • засоби ППО — 946 (+1) од,
  • літаків — 369 (+0) од,
  • гелікоптерів — 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 15 тис. 149 (+36),
  • крилаті ракети — 2 тис. 591 (+0),
  • кораблі /катери — 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 24 тис. 631 (+71) од,
  • спеціальна техніка — 3 тис. 84 (+13).

Нагадаємо, днями російські окупанти дещо змінили напрямок штурмів. Зокрема, 12 вересня ворог найчастіше атакував дві ділянки фронту — Курахівський та Покровський напрямки. Там відбулося 60 та 36 штурмів відповідно.

Джерело: Ракурс


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