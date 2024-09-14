Во время обмена пленными, скриншот видео

https://racurs.ua/n199289-kak-prohodil-obmen-plennymi-pokazala-sbu-video.html

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Служба безпеки України опублікувала відео, котре показує, як відбувався проведений сьогодні, 14 вересня, обмін полоненими, в ході якого звільнили 103 українців.

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Це результат роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, — зазначають у СБУ.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що більшість звільнених — люди, які утримувалися в полоні з перших днів війни.

Так, прес-служба ДСНС повідомляє, що з полону повернувся начальник зміни Оперативно-координаційного центру ДСНС Київщини Олексій Данченко.