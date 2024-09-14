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Ракурс
Під час обміну полоненими, скріншот відео

Як проходив обмін полоненими, показала СБУ (ВІДЕО)

14 вер 2024, 16:36
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Служба безпеки України опублікувала відео, котре показує, як відбувався проведений сьогодні, 14 вересня, обмін полоненими, в ході якого звільнили 103 українців.


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Це результат роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, — зазначають у СБУ.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що більшість звільнених — люди, які утримувалися в полоні з перших днів війни.

Так, прес-служба ДСНС повідомляє, що з полону повернувся начальник зміни Оперативно-координаційного центру ДСНС Київщини Олексій Данченко.

Олексій був у складі групи, яка організовувала евакуацію та була у супроводі мирного населення з міста Гостомель, — зазначили у відомстві. — Понад два роки полону, відірваний від родини, близьких та колег, відірваний від української землі.

Олексій Данченко пробув у полоні понад два роки, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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