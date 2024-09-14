Рашисты ударили по предприятию на Запорожье — трое погибших

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Російські загарбники завдали удару по території одного із сільгосппідприємств у Гуляйпільській громаді Запорізької області.
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В результаті загинули троє людей. Про це сьогодні, 14 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Всі загиблі — співробітники цього підприємства, — зазначив він. Співчуття рідним загиблих. росія — країна, яка не має права на існування.
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