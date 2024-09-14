Рашисти вдарили по підприємству на Запоріжжі — троє загиблих

Російські загарбники обстріляли сільгосппідприємство на Запоріжжі, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n199293-rashysty-vdaryly-po-pidpryiemstvu-na-zaporijji-troie-zagyblyh.html

Ракурс

Російські загарбники завдали удару по території одного із сільгосппідприємств у Гуляйпільській громаді Запорізької області.

.

В результаті загинули троє людей. Про це сьогодні, 14 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.