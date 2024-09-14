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Ракурс
Російські загарбники обстріляли сільгосппідприємство на Запоріжжі, фото: «Вікіпедія»

Рашисти вдарили по підприємству на Запоріжжі — троє загиблих

14 вер 2024, 18:16
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Російські загарбники завдали удару по території одного із сільгосппідприємств у Гуляйпільській громаді Запорізької області.


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В результаті загинули троє людей. Про це сьогодні, 14 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Всі загиблі — співробітники цього підприємства, — зазначив він. Співчуття рідним загиблих. росія — країна, яка не має права на існування.

Джерело: Ракурс


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