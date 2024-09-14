Окупанти обстріляли енергообʼєкт у Сумській області. Фото:

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Росіяни 13 вересня били по енергетичній інфраструктурі у Донецькій, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях.

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Зокрема, на Сумщині внаслідок обстрілу території енергообʼєкта було пошкоджено обладнання і укриття, знеструмювалось кілька підстанцій. Жертвою атаки став 54-річний працівник. Ще семеро робітників дістали поранення й були госпіталізовані. Про це 14 вересня Міненерго повідомило у Telegram.

А в Запорізькій та Чернігівській областях внаслідок обстрілу вимикались повітряні лінії. Без світла перебували 413 абонентів у шести населених пунктах.

В Міненерго наголосили, що сьогодні відключення електроенергії не плануються. Українців закликали продовжувати економно та відповідально споживати електроенергію, особливо в пікові години — з 7.00 до 10.00 та з 18.00 до 22.00.

Нагадаємо, 12 вересня в Україні поновлюються відключення електроенергії, тому в низці областей запроваджували одну чергу відключень. Причиною цьому були зниження ефективності сонячних електростанцій через похмуру погоду та падіння генерації на ТЕС.