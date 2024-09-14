Трамп пообіцяв надати Україні велику підтримку. Фото:

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Президент України Володимир Зеленський та кандидат у президенти США Дональд Трамп у липні провели телефонну розмову.

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Деталі розмови стали відомі тільки зараз. Трамп «був прихильним» та пообіцяв «дуже підтримувати Україну». Зеленський хоче поділитися планом перемоги з представником Республіканської партії, адже цікаво «почути його реакцію». Про це український лідер повідомив у інтерв’ю CNN.

Він був дуже прихильним, ми мали хорошу розмову… Він розуміє, як важко вижити під час війни. Саме тому я хочу поділитися цим планом, щоб почути його реакцію, — розповів він.

Також Зеленський заявив, що не розуміє, що мав на увазі Трамп, коли заявляв про готовність завершити війну в Україні упродовж кількох днів, ще до того, як вступить на посаду президента, якщо його оберуть.

Моя позиція така: період виборів і заяви, зроблені під час цього періоду — це передвиборчі заяви. Іноді вони не дуже реалістичні, — зазначив український лідер.

Нагадаємо, кандидат у віце-президенти США від Республіканської партії Джеймс Ді Венс розповів, що означає «мирний план» Дональда Трампа для України. Він наголосив, що нинішня лінія розмежування між росією та Україною повинна стати дуже сильно укріпленою демілітаризованою зоною, щоб країна-агресор не вторглася туди знову.

Джерело: CNN