Команда Трампа пояснила її "мирний план" для України

https://racurs.ua/ua/n199240-komanda-trampa-poyasnyla-yiyi-myrnyy-plan-dlya-ukrayiny.html

Ракурс

Що означає «мирний план» Дональда Трампа для України, пояснив кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джеймс Ді Венс у подкасті Shawn Ryan Show.

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Думаю, що це буде виглядати так. Трамп сідає і каже росіянам, українцям і європейцям: «Ви, хлопці, маєте з’ясувати, який вигляд має мирне врегулювання». І, ймовірно, воно виглядатиме приблизно так само, як нинішня лінія розмежування між росією та Україною. Це стане як демілітаризована зона. Вона буде сильно укріплена, щоб росіяни не вторглися знову, — сказав Венс.

Республіканці вважають, що таке рішення допоможе Україні «зберегти» суверенітет.

росія хоче, щоб ця війна закінчилася. Україна хоче, щоб ця війна закінчилась. Європа, яка недофінансувала цю війну, тоді як американські платники податків були щедрими до українців, теж хоче завершити війну, оскільки вона піднімає ціни на енергоносії, — йдеться у заяві.

Також соратник Трампа повідомив, що для нібито якнайшвидшого закінчення війни Україна має відмовитися від вступу до НАТО.

Європа, до речі, недофінансувала підтримку України, тоді як американські платники податків були дуже щедрі до українців, — зазначив Венс.

За його словами, Європа нібито хоче завершити війну в Україні через зростання цін на енергоносії.