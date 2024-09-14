Уничтожение рашистов, скриншот видео

https://racurs.ua/n199294-na-kurschine-ukrainskie-desantniki-razbili-podrazdelenie-rossiyskih-vdv-video.html

Ракурс

Українські десантники розбили підрозділ російських ВДВ у Курській області.

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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомило Управління комунікацій Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ, опублікувавши відповідне відео.

Війська держави-агресора вдаються до відчайдушних спроб витіснити з Курської області підрозділи і військові частини Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що вчора, 13 вересня на позиції українських десантників ворог кинув 14 одиниць військової техніки зі складу однієї з військових частин ВДВ рф:

два танки;

11 БМД;

один БТР.

Утім, ця спроба прорвати обороні позиції ЗС України виявилась провальною: у важкому бою, який тривав кілька годин, українські десантники довели, що краще розуміються на військовій справі, опанувавши науку перемагати на «відмінно», — наголошують у Командуванні ДШВ.

Зазначається, що в підсумку на полі бою залишились п’ять БМД, танк і БТР противника, а також кілька десятків тіл росіян.