Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення рашистів, скріншот відео

На Курщині українські десантники розбили підрозділ російських ВДВ (ВІДЕО)

14 вер 2024, 18:36
999

Українські десантники розбили підрозділ російських ВДВ у Курській області.


.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомило Управління комунікацій Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ, опублікувавши відповідне відео.

Війська держави-агресора вдаються до відчайдушних спроб витіснити з Курської області підрозділи і військові частини Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що вчора, 13 вересня на позиції українських десантників ворог кинув 14 одиниць військової техніки зі складу однієї з військових частин ВДВ рф:

  • два танки;
  • 11 БМД;
  • один БТР.

Утім, ця спроба прорвати обороні позиції ЗС України виявилась провальною: у важкому бою, який тривав кілька годин, українські десантники довели, що краще розуміються на військовій справі, опанувавши науку перемагати на «відмінно», — наголошують у Командуванні ДШВ.

Зазначається, що в підсумку на полі бою залишились п’ять БМД, танк і БТР противника, а також кілька десятків тіл росіян.

Решта вцілілих російських «ведевешників» накивали п’ятами, — додали у Командування ДШВ.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів