На Курщині українські десантники розбили підрозділ російських ВДВ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n199294-na-kurschyni-ukrayinski-desantnyky-rozbyly-pidrozdil-rosiyskyh-vdv-video.htmlРакурс
Українські десантники розбили підрозділ російських ВДВ у Курській області.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомило Управління комунікацій Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ, опублікувавши відповідне відео.
Війська держави-агресора вдаються до відчайдушних спроб витіснити з Курської області підрозділи і військові частини Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що вчора, 13 вересня на позиції українських десантників ворог кинув 14 одиниць військової техніки зі складу однієї з військових частин ВДВ рф:
- два танки;
- 11 БМД;
- один БТР.
Утім, ця спроба прорвати обороні позиції ЗС України виявилась провальною: у важкому бою, який тривав кілька годин, українські десантники довели, що краще розуміються на військовій справі, опанувавши науку перемагати на «відмінно», — наголошують у Командуванні ДШВ.
Зазначається, що в підсумку на полі бою залишились п’ять БМД, танк і БТР противника, а також кілька десятків тіл росіян.
Решта вцілілих російських «ведевешників» накивали п’ятами, — додали у Командування ДШВ.