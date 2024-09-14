Новий прорив ЗСУ у Курській області показали на відео. Фото:

https://racurs.ua/ua/n199282-novyy-proryv-zsu-u-kurskiy-oblasti-pokazaly-na-video.html

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Армія України зуміла просунутися вперед у Курській області росії.

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Збройні сили України здійснили прорив на новій ділянці фронту — у напрямку населеного пункту Веселе. Відповідне відео підрозділ Khorne Group 116-ї окремої механізованої бригади ЗСУ 14 вересня опублікував у Facebook.

Військові зазначають, що під загрозою оточення перебуває російське угрупування строковиків кількістю не менше тисячі осіб. Це дозволить поповнити обмінний фонд.

Зайшли, в новому місці, на кілометри, в росіюшку … групування російських срочніків в не одну тисячу людей під загрозою оточення, — розповіли в бригаді.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни заявили, що ЗСУ просунулися вперед у Глушковському районі Курської області, а саме — на південь від Веселого. Також українські сили атакували на південний захід від Глушково в районі Нового Путі, Веселого і Медвежого.