Рашисты атаковали беспилотниками общественный транспорт Херсона

Ракурсhttps://racurs.ua/
Россияне продолжают наносить удары беспилотниками по Херсону, фото:
Рашисты атаковали беспилотниками общественный транспорт Херсонаhttps://racurs.ua/n199296-rashisty-atakovali-bespilotnikami-obschestvennyy-transport-hersona.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 14 вересня, знову атакували безпілотниками громадський транспорт Херсона.
.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.
За його словами, було принаймні два скиди вибухівки, пошкоджено автобуси.
До медиків звернувся 47-річний водій, автобуса, який працював на маршруті N5. В Антонівці він потрапив під ворожий обстріл і отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення.
Через підвищену активність російських дронів знову скорочено автобусні маршрути N5, 17, 38. Кінцева зупинка — площа Чорновола, — зазначив Мрочко.
Крім того, у передмісті Херсона сьогодні внаслідок влучання ворожих боєприпасів одночасно загорілися три житлові будинки. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Рятувальники оперативно прибули на виклик і загасили пожежі. Постраждалих на місці не виявлено, — зазначають у відомстві.
Загрузка...