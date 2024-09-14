Рашисти атакували безпілотниками громадський транспорт Херсона

Росіяни продовжують завдавати ударів безпілотниками по Херсону, фото: російські ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n199296-rashysty-atakuvaly-bezpilotnykamy-gromadskyy-transport-hersona.html

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Російські загарбники сьогодні, 14 вересня, знову атакували безпілотниками громадський транспорт Херсона.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

За його словами, було принаймні два скиди вибухівки, пошкоджено автобуси.

До медиків звернувся 47-річний водій, автобуса, який працював на маршруті N5. В Антонівці він потрапив під ворожий обстріл і отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення.

Через підвищену активність російських дронів знову скорочено автобусні маршрути N5, 17, 38. Кінцева зупинка — площа Чорновола, — зазначив Мрочко.

Крім того, у передмісті Херсона сьогодні внаслідок влучання ворожих боєприпасів одночасно загорілися три житлові будинки. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.