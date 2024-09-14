Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Росіяни продовжують завдавати ударів безпілотниками по Херсону, фото: російські ЗМІ

Рашисти атакували безпілотниками громадський транспорт Херсона

14 вер 2024, 19:50
999

Російські загарбники сьогодні, 14 вересня, знову атакували безпілотниками громадський транспорт Херсона.


.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

За його словами, було принаймні два скиди вибухівки, пошкоджено автобуси.

До медиків звернувся 47-річний водій, автобуса, який працював на маршруті N5. В Антонівці він потрапив під ворожий обстріл і отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення.

Через підвищену активність російських дронів знову скорочено автобусні маршрути N5, 17, 38. Кінцева зупинка — площа Чорновола, — зазначив Мрочко.

Крім того, у передмісті Херсона сьогодні внаслідок влучання ворожих боєприпасів одночасно загорілися три житлові будинки. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Рятувальники оперативно прибули на виклик і загасили пожежі. Постраждалих на місці не виявлено, — зазначають у відомстві.

Наслідки російського удару по Херсону, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів