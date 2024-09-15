Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Оккупанты попали по многоэтажке в Харькове. Фото: Владимир Зеленський в Telegram

Оккупанты ударили по многоэтажке в Харькове — 28 раненых (ФОТО)

15 сен 2024, 16:20
999

Армія рф у неділю, 15 вересня, атакувала Харків з повітря.


.

Окупанти сьогодні вдарили по багатоповерховому житловому будинку. Цивільна інфраструктура пошкоджена в Немишлянському районі. Внаслідок удару виникла пожежа у житловій багатоповерхівці. Про це керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Наразі відомо про щонайменше 28 поранених. Серед постраждалих — троє дітей. Таку інформацію оприлюднив мер Харкова Ігор Терехов.

Президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram, що удар пошкодив звичайний житловий будинок. Між дев’ятим та 12-м поверхами фіксуються пожежа й завали.

Окупанти влучили по багатоповерхівці в Харкові. Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски керованих авіаційних бомб на Харків російською тактичною авіацією.

Нагадаємо, 14 вересня російська армія з РСЗВ «Торнадо» вдарила по приватному житловому сектору у селі Піски-Радьківські Ізюмського району Харківської області. Внаслідок обстрілу загинула 72-річна жінка. Поранення дістали 43-річний чоловік та 52-річна жінка.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров