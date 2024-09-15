Окупанти влучили по багатоповерхівці в Харкові. Фото: Володимир Зеленський у Telegram

https://racurs.ua/ua/n199321-okupanty-vluchyly-po-bagatopoverhivci-v-harkovi-28-poranenyh-foto.html

Ракурс

Армія рф у неділю, 15 вересня, атакувала Харків з повітря.

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Окупанти сьогодні вдарили по багатоповерховому житловому будинку. Цивільна інфраструктура пошкоджена в Немишлянському районі. Внаслідок удару виникла пожежа у житловій багатоповерхівці. Про це керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Наразі відомо про щонайменше 28 поранених. Серед постраждалих — троє дітей. Таку інформацію оприлюднив мер Харкова Ігор Терехов.

Президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram, що удар пошкодив звичайний житловий будинок. Між дев’ятим та 12-м поверхами фіксуються пожежа й завали.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски керованих авіаційних бомб на Харків російською тактичною авіацією.

Нагадаємо, 14 вересня російська армія з РСЗВ «Торнадо» вдарила по приватному житловому сектору у селі Піски-Радьківські Ізюмського району Харківської області. Внаслідок обстрілу загинула 72-річна жінка. Поранення дістали 43-річний чоловік та 52-річна жінка.