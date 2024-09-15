Последствия удара по Харькову КАБами. Фото: ГСЧС

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Ракурс

Деталі російського бомбардування Харкова розкрила прокуратура.

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Сьогодні 15 вересня близько 15.20 російська армія завдала удар з авіації по Немишлянському району міста. Ворожий КАБ прямо влучив між дев’ятим та 10 поверхом у 12-типоверховому житловому будинку. Про це Офіс генерального прокурора повідомив у Telegram.

Попередньо відомо, що Харків атакував російський винищувач-бомбардувальник Су-34, який з території Бєлгородської області рф запустив керовану авіаційну бомбу ФАБ-250 з УМПК.

Зараз відомо про те, що травми різного ступеня тяжкості та гостру реакцію на стрес отримала 41 людина, серед них четверо дітей. Наймолодшому постраждалому лише один рік. Також є інформація, що під завалами перебуває літня жінка.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, кількість постраждалих у Харкові внаслідок бомбардування зросла до 41 особи. Серед дорослих постраждалі віком від 33 до 86 років та троє дітей віком одного, чотирьох та 12 років. До лікарні потрапили 14 людей.

Рятувальна операція ще триває, бо під завалами перебувають люди. Щонайменше одна особа вважається зниклою безвісти.