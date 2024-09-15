Кількість постраждалих у Харкові зросла до 41 особи — обстріл Харкова

У Харкові вже 41 постраждалий. Фото: ДСНС

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Кількість постраждалих у Харкові внаслідок бомбардування зросла до 41 особи.

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Серед дорослих постраждалі віком від 33 до 86 років. Також постраждали троє дітей віком одного, чотирьох та 12 років. До лікарні потрапили 14 людей. Про це очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Рятувальна операція ще триває. Під завалами перебувають люди. Російський удар повністю зруйнував три квартири.

Поліція Харкова отримала заяву про щонайменше одну зниклу безвісти людину.

Державна служба з надзвичайних ситуацій опублікувала в Telegramсвітлини порятунку чоловіка і його домашнього улюбленця з 12 поверху харківської багатоповерхівки, що зазнала руйнувань внаслідок ворожої атаки.

Нагадаємо, 15 вересня російська авіація випустила по Харкову та району щонайменше шість КАБів. Внаслоідок прильоту у багатоповерхівку було зруйновано один під’їзд, виникла пожежа. Пошкоджено щонайменше 1 тис. 500 вікон, а десятки машин пошкоджені.