Руйнування у Харкові. Фото: Олег Синєгубов

https://racurs.ua/ua/n199324-kilkist-postrajdalyh-u-harkovi-rizko-zrosla-foto.html

Ракурс

У Харкові різко зросла кількість постраждалих внаслідок російського бомбардування.

.

В обласному центрі вже 35 постраждалих. Серед поранених вже троє дітей. Про це міський голова Харкова Ігор Терехов 15 вересня поінформував у Telegram.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що рятувально-пошукова операція на місці прильоту триває. Зруйновано один під’їзд будинку, а на дев’ятому поверсі виникла пожежа. Пошкоджено щонайменше 1 тис. 500 вікон. Крім того, десятки машин пошкоджені.

Троє із постраждалих перебувають у важкому стані. Госпіталізація знадобилася для 12 осіб. Жінка та 12-річний хлопчик перебувають у важкому стані.

Під завалами можуть бути люди. Постраждалим надають першу медичну допомогу, воду й гаряче харчування.

Також з пошкодженого будинку евакуюють жителів. На місці події працюють на місці профільні, гуманітарні та міжнародні та українські організації.

Голова ОВА додав, що росіяни випустили по Харкову та району щонайменше шість КАБів.

Нагадаємо, 15 вересня російське бомбардування Харкова пошкодило звичайний житловий будинок. Між дев’ятим та 12-м поверхами виникли пожежа й завали. Спочатку було відомо про 28 поранених.