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Ракурс
Киев в ночь на 16 сентября снова был атакован «шахедами», фото: Официальный портал Киева

Почти 20 вражеских дронов сбили в воздушном пространстве вокруг Киева — КМВА

16 сен 2024, 08:23
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 вересня, здійснили вже восьму у цьому місяці повітряну атаку по Києву.


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Про це повідомляє прес-служба КМВА.

Зазначається, що цього разу, як і в попередні напади, ворог знову застосував ударні безпілотники, ймовірно типу «Шахед».

Але на відміну від останніх атак, ця була масована. Повітряну тривогу в столиці оголосили близько другої ночі і тривала вона близько 3-х з половиною годин, — наголошують у КМВА.

Зазначається, що на Київ російські ударні безпілотники прямували з різних напрямків і різними групами.

Сили та засоби протиповітряної оборони уразили в повітряному просторі навколо столиці майже два десятка БпЛА ворога!, — розповіли у КМВА.

За попередньою інформацією, в Києві попередньо без постраждалих та руйнувань.

Источник: Ракурс


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