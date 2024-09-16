Київ в ніч на 16 вересня знову був атакований «шахедами», фото: Офіційний портал Києва

https://racurs.ua/ua/n199333-mayje-20-vorojyh-droniv-zbyly-v-povitryanomu-prostori-navkolo-kyieva-kmva.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 вересня, здійснили вже восьму у цьому місяці повітряну атаку по Києву.

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Про це повідомляє прес-служба КМВА.

Зазначається, що цього разу, як і в попередні напади, ворог знову застосував ударні безпілотники, ймовірно типу «Шахед».

Але на відміну від останніх атак, ця була масована. Повітряну тривогу в столиці оголосили близько другої ночі і тривала вона близько 3-х з половиною годин, — наголошують у КМВА.

Зазначається, що на Київ російські ударні безпілотники прямували з різних напрямків і різними групами.

Сили та засоби протиповітряної оборони уразили в повітряному просторі навколо столиці майже два десятка БпЛА ворога!, — розповіли у КМВА.

За попередньою інформацією, в Києві попередньо без постраждалих та руйнувань.