Сбивание русского дрона, скриншот видео

https://racurs.ua/n199347-redkiy-rossiyskiy-dron-sbili-fpv-perehvatchikom-nad-harkovschinoy-video.html

Ракурс

Над Харківщиною військові KRKN FPV COMPANY FPV-перехоплювачем знищили досить рідкісний російський розвідувальний БПЛА «Тахіон».

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Відповідне відео сьогодні, 16 вересня, у своєму Telegram-каналі опублікував волонтер Сергій Стерненко.

На відео показано момент влучання українського дрона у ворожий безпілотник.

«Тахіон» — це малий електричний безпілотник, виконаний за аеродинамічною схемою «літаюче крило». Радіус його дії станови 40 км. Такі дрони призначені для спостереження, цілевказівки, коригування вогню, оцінки збитків та аерофото- й відеозйомки. Може використовуватися як ретранслятор зв’язку.