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Ракурс
Сбивание русского дрона, скриншот видео

Редкий российский дрон сбили FPV-перехватчиком над Харьковщиной (ВИДЕО)

16 сен 2024, 15:13
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Над Харківщиною військові KRKN FPV COMPANY FPV-перехоплювачем знищили досить рідкісний російський розвідувальний БПЛА «Тахіон».


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Відповідне відео сьогодні, 16 вересня, у своєму Telegram-каналі опублікував волонтер Сергій Стерненко.

На відео показано момент влучання українського дрона у ворожий безпілотник.

«Тахіон» — це малий електричний безпілотник, виконаний за аеродинамічною схемою «літаюче крило». Радіус його дії станови 40 км. Такі дрони призначені для спостереження, цілевказівки, коригування вогню, оцінки збитків та аерофото- й відеозйомки. Може використовуватися як ретранслятор зв’язку.

Источник: Ракурс


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