Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Збиття російського дрона, скріншот відео

Рідкісний російський дрон збили FPV-перехоплювачем над Харківщиною (ВІДЕО)

16 вер 2024, 15:13
999

Над Харківщиною військові KRKN FPV COMPANY FPV-перехоплювачем знищили досить рідкісний російський розвідувальний БПЛА «Тахіон».


.

Відповідне відео сьогодні, 16 вересня, у своєму Telegram-каналі опублікував волонтер Сергій Стерненко.

На відео показано момент влучання українського дрона у ворожий безпілотник.

«Тахіон» — це малий електричний безпілотник, виконаний за аеродинамічною схемою «літаюче крило». Радіус його дії станови 40 км. Такі дрони призначені для спостереження, цілевказівки, коригування вогню, оцінки збитків та аерофото- й відеозйомки. Може використовуватися як ретранслятор зв’язку.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів