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Збиття російського дрона, скріншот відео
Рідкісний російський дрон збили FPV-перехоплювачем над Харківщиною (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n199347-ridkisnyy-rosiyskyy-dron-zbyly-fpv-perehopluvachem-nad-harkivschynou-video.htmlРакурс
Над Харківщиною військові KRKN FPV COMPANY FPV-перехоплювачем знищили досить рідкісний російський розвідувальний БПЛА «Тахіон».
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Відповідне відео сьогодні, 16 вересня, у своєму Telegram-каналі опублікував волонтер Сергій Стерненко.
На відео показано момент влучання українського дрона у ворожий безпілотник.
«Тахіон» — це малий електричний безпілотник, виконаний за аеродинамічною схемою «літаюче крило». Радіус його дії станови 40 км. Такі дрони призначені для спостереження, цілевказівки, коригування вогню, оцінки збитків та аерофото- й відеозйомки. Може використовуватися як ретранслятор зв’язку.