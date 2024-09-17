Байден позвонил Трампу после стрельбы возле его гольф-клуба

https://racurs.ua/n199377-bayden-pozvonil-trampu-posle-strelby-vozle-ego-golf-kluba.html

Ракурс

Джо Байден зателефонував Дональду Трампу після стрілянини біля його гольф-клубу у Флориді.

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Про це написало видання The Hill.

Чинний президент США перед розмовою сказав журналістам, що говоритиме про Секретну службу, яка займається охороною топполітиків.

Я думаю, що Конгрес повинен відреагувати на їхні потреби, якщо їм дійсно потрібно більше людей в Службі. Отже, саме про це ми будемо говорити, — сказав Байден.

У Білому домі назвали розмову чинного і колишнього президентів «сердечною» та повідомили, що Байден «висловив своє полегшення від того, що Трамп у безпеці».

Сам Трамп прокоментував розмову із Байденом так: