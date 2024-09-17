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Ракурс
Байден позвонил Трампу после стрельбы возле его гольф-клуба

Байден позвонил Трампу после стрельбы возле его гольф-клуба

17 сен 2024, 12:46
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Джо Байден зателефонував Дональду Трампу після стрілянини біля його гольф-клубу у Флориді.


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Про це написало видання The Hill.

Чинний президент США перед розмовою сказав журналістам, що говоритиме про Секретну службу, яка займається охороною топполітиків.

Я думаю, що Конгрес повинен відреагувати на їхні потреби, якщо їм дійсно потрібно більше людей в Службі. Отже, саме про це ми будемо говорити, — сказав Байден.

У Білому домі назвали розмову чинного і колишнього президентів «сердечною» та повідомили, що Байден «висловив своє полегшення від того, що Трамп у безпеці».

Сам Трамп прокоментував розмову із Байденом так:

У нас була дуже приємна розмова. Йшлося про захист Секретної служби.

Источник: Ракурс


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