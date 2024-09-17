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Байден зателефонував Трампу після стрілянини біля його гольф-клубу
Байден зателефонував Трампу після стрілянини біля його гольф-клубуhttps://racurs.ua/ua/n199377-bayden-zatelefonuvav-trampu-pislya-strilyanyny-bilya-yogo-golf-klubu.htmlРакурс
Джо Байден зателефонував Дональду Трампу після стрілянини біля його гольф-клубу у Флориді.
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Про це написало видання The Hill.
Чинний президент США перед розмовою сказав журналістам, що говоритиме про Секретну службу, яка займається охороною топполітиків.
Я думаю, що Конгрес повинен відреагувати на їхні потреби, якщо їм дійсно потрібно більше людей в Службі. Отже, саме про це ми будемо говорити, — сказав Байден.
У Білому домі назвали розмову чинного і колишнього президентів «сердечною» та повідомили, що Байден «висловив своє полегшення від того, що Трамп у безпеці».
Сам Трамп прокоментував розмову із Байденом так:
У нас була дуже приємна розмова. Йшлося про захист Секретної служби.
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