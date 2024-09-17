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Проведут проверки организации питания в ВСУ. Фото: «Милитарный»
Минобороны проверит систему организации питания ВСУhttps://racurs.ua/n199395-minoborony-proverit-sistemu-organizacii-pitaniya-vsu.htmlРакурс
Систему організації харчування військових ЗСУ перевірить командування.
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Міністерство оборони України розпочало перевірки системи організації харчування військових на північному, східному та південному напрямках. Про це 17 вересня повідомила прес-служба МОУ.
В оборонному відомстві заявили, що до перевірок залучили представників Міноборони, Збройних сил, Державного оператора тилу, а також фахівців ветеринарної медицини.
Інспектори перевірять все — від умов зберігання продуктів на складах постачальників до безпосередньої організації процесу харчування у військових частинах, які виконують бойові завдання.
Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков заявив, що такі перевірки здійснюватимуться регулярно в різних регіонах України без попередження військових частин та постачальників.
Нагадаємо, в Україні збільшать термін базової загальновійськової підготовки мобілізованих. Також опрацьовується можливість створення Школи інструкторів, яка буде основним в єдиним джерелом якісно підготовленого інструкторського складу.
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