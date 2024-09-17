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Ракурс
Проведуть перевірки організації харчування в ЗСУ. Фото: «Мілітарний»

Міноборони перевірить систему організації харчування ЗСУ

17 вер 2024, 20:49
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Систему організації харчування військових ЗСУ перевірить командування.


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Міністерство оборони України розпочало перевірки системи організації харчування військових на північному, східному та південному напрямках. Про це 17 вересня повідомила прес-служба МОУ.

В оборонному відомстві заявили, що до перевірок залучили представників Міноборони, Збройних сил, Державного оператора тилу, а також фахівців ветеринарної медицини.

Інспектори перевірять все — від умов зберігання продуктів на складах постачальників до безпосередньої організації процесу харчування у військових частинах, які виконують бойові завдання.

Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков заявив, що такі перевірки здійснюватимуться регулярно в різних регіонах України без попередження військових частин та постачальників.

Нагадаємо, в Україні збільшать термін базової загальновійськової підготовки мобілізованих. Також опрацьовується можливість створення Школи інструкторів, яка буде основним в єдиним джерелом якісно підготовленого інструкторського складу.

Джерело: Ракурс


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