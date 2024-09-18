Ликвидация лесного пожара в Донецкой области, фото: ГСЧС

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На Донеччині четверту добу триває ліквідація масштабної лісової пожежі у Лиманському районі.

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Про це сьогодні, 18 вересня, повідомила прес-служба ДСНС.

Через сильні пориви вітру та тривалу посуху вогонь швидко розповсюдився на значну територію. Надзвичайники продовжують працювати над повною ліквідацією загоряння та запобіганням повторного спалаху, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що станом на сьогодні пройшов уже площу близько 550 га. Загрози безпосереднього розповсюдження полум’я на населені пункти немає.