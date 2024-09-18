Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Ліквідація лісової пожежі на Донеччині, фото: ДСНС

На Донеччині четверту добу ліквідовують масштабну лісову пожежу (ФОТО, ВІДЕО)

18 вер 2024, 15:18
999

На Донеччині четверту добу триває ліквідація масштабної лісової пожежі у Лиманському районі.


.

Про це сьогодні, 18 вересня, повідомила прес-служба ДСНС.

Через сильні пориви вітру та тривалу посуху вогонь швидко розповсюдився на значну територію. Надзвичайники продовжують працювати над повною ліквідацією загоряння та запобіганням повторного спалаху, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що станом на сьогодні пройшов уже площу близько 550 га. Загрози безпосереднього розповсюдження полум’я на населені пункти немає.

До ліквідації пожежі залучені 111 рятувальників та 26 одиниць техніки з ДСНС Донецької, Харківської, Кіровоградської та Вінницької областей, — додали у відомстві.

Ліквідація лісової пожежі на Донеччині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів