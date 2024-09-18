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Ліквідація лісової пожежі на Донеччині, фото: ДСНС
На Донеччині четверту добу ліквідовують масштабну лісову пожежу (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n199414-na-donechchyni-chetvertu-dobu-likvidovuut-masshtabnu-lisovu-pojeju-foto-video.htmlРакурс
На Донеччині четверту добу триває ліквідація масштабної лісової пожежі у Лиманському районі.
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Про це сьогодні, 18 вересня, повідомила прес-служба ДСНС.
Через сильні пориви вітру та тривалу посуху вогонь швидко розповсюдився на значну територію. Надзвичайники продовжують працювати над повною ліквідацією загоряння та запобіганням повторного спалаху, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що станом на сьогодні пройшов уже площу близько 550 га. Загрози безпосереднього розповсюдження полум’я на населені пункти немає.
До ліквідації пожежі залучені 111 рятувальників та 26 одиниць техніки з ДСНС Донецької, Харківської, Кіровоградської та Вінницької областей, — додали у відомстві.
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