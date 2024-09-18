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Ракурс
Бойцы 225 ОШБ показали кадры захода на территорию Курщины

Бойцы 225 ОШБ показали кадры захода на территорию Курщины (ВИДЕО)

18 сен 2024, 16:48
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Бійці 225 ОШБ показали кадри заходу на територію Курщини, який відбувся у вересні 2024 року.


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Ми робимо вітер, — каже Музикант, боєць 225 ОШБ.

Його голос у цьому відео з прориву кордону чітко передає емоції військових.

Ми робимо вітер, і перемога за нами, — каже боєць.

Источник: Ракурс


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