Бойцы 225 ОШБ показали кадры захода на территорию Курщины

https://racurs.ua/n199418-boycy-225-oshb-pokazali-kadry-zahoda-na-territoriu-kurschiny-video.html

Ракурс

Бійці 225 ОШБ показали кадри заходу на територію Курщини, який відбувся у вересні 2024 року.

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Ми робимо вітер, — каже Музикант, боєць 225 ОШБ.

Його голос у цьому відео з прориву кордону чітко передає емоції військових.