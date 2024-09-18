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Бойцы 225 ОШБ показали кадры захода на территорию Курщины
Бойцы 225 ОШБ показали кадры захода на территорию Курщины (ВИДЕО)https://racurs.ua/n199418-boycy-225-oshb-pokazali-kadry-zahoda-na-territoriu-kurschiny-video.htmlРакурс
Бійці 225 ОШБ показали кадри заходу на територію Курщини, який відбувся у вересні 2024 року.
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Ми робимо вітер, — каже Музикант, боєць 225 ОШБ.
Його голос у цьому відео з прориву кордону чітко передає емоції військових.
Ми робимо вітер, і перемога за нами, — каже боєць.
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