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Бійці 225 ОШБ показали кадри заходу на територію Курщини
Бійці 225 ОШБ показали кадри заходу на територію Курщини (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n199418-biyci-225-oshb-pokazaly-kadry-zahodu-na-terytoriu-kurschyny-video.htmlРакурс
Бійці 225 ОШБ показали кадри заходу на територію Курщини, який відбувся у вересні 2024 року.
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Ми робимо вітер, — каже Музикант, боєць 225 ОШБ.
Його голос у цьому відео з прориву кордону чітко передає емоції військових.
Ми робимо вітер, і перемога за нами, — каже боєць.