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Ракурс
Бійці 225 ОШБ показали кадри заходу на територію Курщини

Бійці 225 ОШБ показали кадри заходу на територію Курщини (ВІДЕО)

18 вер 2024, 16:48
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Бійці 225 ОШБ показали кадри заходу на територію Курщини, який відбувся у вересні 2024 року.


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Ми робимо вітер, — каже Музикант, боєць 225 ОШБ.

Його голос у цьому відео з прориву кордону чітко передає емоції військових.

Ми робимо вітер, і перемога за нами, — каже боєць.

Джерело: Ракурс


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