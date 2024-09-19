Уничтожение техники рашистов, скриншот видео

https://racurs.ua/n199453-zagrujennyy-boepripasami-avtomobil-rossiyan-unichtojil-ukrainskiy-dron-na-volchanskom-napravlenii.html

Ракурс

На Вовчанському напрямку за допомогою FPV-дронів прикордонники бригади «Гарт» знищили замасковану автівку росіян, навантажену боєприпасами.

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Відповідне відео сьогодні, 19 вересня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Також FPV-дрони знищили також мінометну позицію разом з окупантами.