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Уничтожение техники рашистов, скриншот видео
Загруженный боеприпасами автомобиль россиян уничтожил украинский дрон на Волчанском направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n199453-zagrujennyy-boepripasami-avtomobil-rossiyan-unichtojil-ukrainskiy-dron-na-volchanskom-napravlenii.htmlРакурс
На Вовчанському напрямку за допомогою FPV-дронів прикордонники бригади «Гарт» знищили замасковану автівку росіян, навантажену боєприпасами.
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Відповідне відео сьогодні, 19 вересня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Також FPV-дрони знищили також мінометну позицію разом з окупантами.
Окрім цього, були обстріляні місця укриття особового складу противника. Втрати ворога уточнюються, — зазначають у ДПСУ.
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