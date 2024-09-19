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Ракурс
Уничтожение техники рашистов, скриншот видео

Загруженный боеприпасами автомобиль россиян уничтожил украинский дрон на Волчанском направлении (ВИДЕО)

19 сен 2024, 18:12
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На Вовчанському напрямку за допомогою FPV-дронів прикордонники бригади «Гарт» знищили замасковану автівку росіян, навантажену боєприпасами.


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Відповідне відео сьогодні, 19 вересня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Також FPV-дрони знищили також мінометну позицію разом з окупантами.

Окрім цього, були обстріляні місця укриття особового складу противника. Втрати ворога уточнюються, — зазначають у ДПСУ.

Источник: Ракурс


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