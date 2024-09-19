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Знищення техніки рашистів, скріншот відео
Завантажену боєприпасами автівку росіян знищив український дрон на Вовчанському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n199453-zavantajenu-boieprypasamy-avtivku-rosiyan-znyschyv-ukrayinskyy-drona-na-vovchanskomu-napryamku.htmlРакурс
На Вовчанському напрямку за допомогою FPV-дронів прикордонники бригади «Гарт» знищили замасковану автівку росіян, навантажену боєприпасами.
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Відповідне відео сьогодні, 19 вересня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Також FPV-дрони знищили також мінометну позицію разом з окупантами.
Окрім цього, були обстріляні місця укриття особового складу противника. Втрати ворога уточнюються, — зазначають у ДПСУ.