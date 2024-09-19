Инсталляция «Битва за свет» открылась в Киеве, фото: ДТЭК

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У Києві на Контрактовій площі відкрилась інсталяція під назвою «Битва за світло», на якій можна наживо побачити, як виглядає обладнання українських ТЕС після російських атак.

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Про це сьогодні, 19 вересня, повідомила прес-служба ДТЕК.

Інсталяція дає можливість українцям особисто побачити та оцінити масштаб руйнувань об'єктів української енергетичної інфраструктури, які зазнали понад тисячі російських атаки з жовтня 2022 року, внаслідок яких ворог знищив майже 90% усієї теплової та 45% гідрогенерації.

Інсталяція включає зруйнований росією силовий трансформатор, який працював на одній з теплоелектростанцій ДТЕК. Даний трансформатор, як і десятки інших, постраждав внаслідок чисельних масованих обстрілів ворога по енергетиці — він пережив кілька влучань уламками, і зрештою був зруйнований вщент, — зазначають у компанії.

Зазначається, що виставлений трансформатор після обстрілу палав добу, оскільки його неможливо було загасити. Через масштабні пошкодження його неможливо відновити.

Інсталяція організована компанією ДТЕК та ГО «Порт Культури» за сприяння Міністерства енергетики України.