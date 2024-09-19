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Інсталяція «Битва за світло» відкрилася у Києві, фото: ДТЕК
Вигляд обладнання ТЕС після російських ударів показали енергетики (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n199456-vyglyad-obladnannya-tes-pislya-rosiyskyh-udariv-pokazaly-energetyky-foto.htmlРакурс
У Києві на Контрактовій площі відкрилась інсталяція під назвою «Битва за світло», на якій можна наживо побачити, як виглядає обладнання українських ТЕС після російських атак.
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Про це сьогодні, 19 вересня, повідомила прес-служба ДТЕК.
Інсталяція дає можливість українцям особисто побачити та оцінити масштаб руйнувань об'єктів української енергетичної інфраструктури, які зазнали понад тисячі російських атаки з жовтня 2022 року, внаслідок яких ворог знищив майже 90% усієї теплової та 45% гідрогенерації.
Інсталяція включає зруйнований росією силовий трансформатор, який працював на одній з теплоелектростанцій ДТЕК. Даний трансформатор, як і десятки інших, постраждав внаслідок чисельних масованих обстрілів ворога по енергетиці — він пережив кілька влучань уламками, і зрештою був зруйнований вщент, — зазначають у компанії.
Зазначається, що виставлений трансформатор після обстрілу палав добу, оскільки його неможливо було загасити. Через масштабні пошкодження його неможливо відновити.
Інсталяція організована компанією ДТЕК та ГО «Порт Культури» за сприяння Міністерства енергетики України.
Енергетична інфраструктура кожного без виключення регіону постраждала від обстрілів. У проміжках між масованими ракетними ударами ворог ледь не щодня атакує дронами енергообʼєкти по всій країні, особливо в прифронтових регіонах, — наголошує перший заступник міністра енергетики Юрій Шейко.