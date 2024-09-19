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В Украине 20 сентября отключать электроэнергию не планируют, фото:

Отключений электроэнергии на 20 сентября не прогнозируют — Укрэнерго

19 сен 2024, 19:58
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В Україні на завтра, 20 вересня, не прогнозується застосування графіків відключення електроенергії.


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Про це повідомила прес-служба «Укренерго».

«Завтра, 20 вересня, заходи обмеження не прогнозуються», — вказано в повідомленні.

Водночас українців закликають раціонально використовувати потужні електроприлади у вечірні години максимального споживання.

Вчора, 18 вересня, добовий максимум споживання електроенергії був зафіксований увечері. Він був таким же, як і попереднього робочого дня — 17 вересня.

Источник: Ракурс


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