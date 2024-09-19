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В Україні 20 вересня відключати електроенергію не планують
Відключень електроенергії на 20 вересня не прогнозують — Укренергоhttps://racurs.ua/ua/n199457-vidkluchen-elektroenergiyi-na-20-veresnya-ne-prognozuut-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні на завтра, 20 вересня, не прогнозується застосування графіків відключення електроенергії.
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Про це повідомила прес-служба «Укренерго».
«Завтра, 20 вересня, заходи обмеження не прогнозуються», — вказано в повідомленні.
Водночас українців закликають раціонально використовувати потужні електроприлади у вечірні години максимального споживання.
Вчора, 18 вересня, добовий максимум споживання електроенергії був зафіксований увечері. Він був таким же, як і попереднього робочого дня — 17 вересня.
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